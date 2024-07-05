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Неужели онкология: у Светланы Светличной нашли опухоль в голове

Светлана Светличная попала в больницу с ноющей болью в левом ухе

1:16
Кино

Светлана Светличная снова оказалась в больнице. Заслуженная артистка РСФСР пожаловалась на ноющую боль в левом ухе, и её направили на обследование.

Светлана Светличная попала в больницу с ноющей болью в левом ухе
Фото: commons.wikimedia.org by Герарус, CC BY 4.0

Оказалось, что у звезды "Бриллиантовой руки" увеличены лимфоузлы, а под нижней челюстью обнаружена опухоль. Врачи подозревают онкологическое заболевание и направили актрису к онкологу, который должен провести гистологическое исследование и назначить дополнительные обследования, в том числе КТ.

Возможно Светлане Афанасьевне потребуется операция по удалению новообразования. Возраст даёт о себе знать: в последнее время здоровье Светланы Светличной пошатнулось. А ведь до этого ей диагностировали болезнь Альцгеймера.

Напомним, что в марте этого года она пережила острый инфаркт миокарда, у неё возникли проблемы с употреблением пищи и жидкости. А в мае обострилось почечное заболевание.

У Светличной есть двое сыновей от актёра Владимира Ивашова. Но на данный момент она находится под присмотром сиделок.

Ранее Правда. ру писала, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассказали правду о разводе.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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