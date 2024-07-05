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Руперт Сандерс заявил, что предстоящий ремейк "Ворона" является инди-фильмом

Режиссёр Сандерс: ремейк "Ворона" не является типичным голливудским проектом

0:52
Кино

Руперт Сандерс, режиссёр предстоящего ремейка "Ворона", рассказал, каким видит свой фильм. Об этом пишет издание "Empire".

Режиссёр Сандерс: ремейк "Ворона" не является типичным голливудским проектом
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Постановщик сообщил, что бюджет картины равен 50 миллионам долларов. По словам режиссёра, это позволило ему сделать качественное кино. Кроме того, Руперт Сандерс заявил, что предстоящая картина не является типичным голливудским проектом. В ремейке он видит инди-кино.

"В этом фильме вообще нет ничего общего с Голливудом. Это такой инди-фильм", — заявил Руперт Сандерс.

В российских кинотеатрах фильм "Ворон" выйдет 22 августа. По сюжету рок-музыкант Эрик Дрэйвен жертвует собой ради возлюбленной. После смерти он возвращается в мир живых. Его цель — отомстить обидчикам.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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