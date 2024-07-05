Ностальгия и ожидание: Джоэль Мур о съёмках "Аватара" и выходе четвёртой части в 2029 году

Звезда фильма "Аватар" сообщил о старте работы над четвёртой частью

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Фанаты научной фантастики снова могут погружаться в мир Пандоры. Этому поспособствовала публикация в социальной сети от звезды "Аватара" Джоэля Мура.

Фото: YouTube канал iVideos by Скриншот видео YouTube канала iVideos, PDM

Мур опубликовал новые фотографии со съёмок первого фильма в Новой Зеландии и рассказал о своей работе над продолжением франшизы.

"Возвращение в Веллингтон, Новая Зеландия, всегда вызывает ностальгию. Я приезжал сюда не раз в течение последних 17 лет, создавая эту франшизу, видел знакомые лица, друзей, усердно трудился, и сейчас я вновь чувствую себя как дома вдали от моего настоящего дома. Семья выросла, но рабочий процесс и миссия остались прежними. Благодарен моим друзьям по вселенной "Аватара" и не могу дождаться, когда вы увидите, что будет дальше!", — написал актер.

Джоэль Мур исполнил роль учёного Норма Спеллмана в фильмах "Аватар" 2009 года и "Аватар: Путь воды" 2022 года. Его персонаж исследовал уникальную флору и фауну Пандоры и в итоге присоединился к повстанцам под руководством Джейка Салли.

Релиз четвёртой части несколько раз переносился, и по текущей информации, зрители смогут увидеть "Аватар 4" только в декабре 2029 года. Второй фильм собрал в кинотеатрах более двух миллиардов долларов.