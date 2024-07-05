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Фильм "Отпуск не по-детски" с Кевом Адамсом и Жаном Рено: локализованный трейлер

Фильм "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено: трейлер и дата выхода в России

1:11
Кино

4 июля 2024 года кинокомпания Russian World Vision представила локализованный трейлер фильма "Отпуск не по-детски". Главные роли в этой комедии, снятой режиссёром Клодом Зиди-младшим, исполнили Кев Адамс, Жан Рено, Даниэль Прево, Лилиан Ровер, Фирмин Ришар, Мишель Йонас, Шанталь Андезу, Аманда Лир, Жан-Люк Бидо и другие.

Фильм "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено: трейлер и дата выхода в России
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Сюжет фильма рассказывает о том, как приют для пенсионеров и сирот закрывается из-за нарушения санитарных норм. Главному герою, Милану (Кев Адамс), приходится перевозить своих подопечных на юг, в дом престарелых, где они планируют провести лето. Группа приезжает на великолепную виллу у моря, клуб "Бэль-Азур", который кажется настоящей мечтой. Однако старожилы пансионата и новички сразу же начинают конфликтовать, превращая идиллическое место в поле битвы. Пожилые постояльцы начинают настоящие "военные действия".

Фильм "Отпуск не по-детски" выйдет в российский прокат 1 августа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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