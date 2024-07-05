Турецкие сериалы популярны в Татарстане, дорамы — в Чечне: анализ предпочтений по регионам

Жители Центрального федерального округа предпочитают комедийные сериалы, тогда как за Уралом популярны драмы. Турецкие сериалы пользуются спросом в Татарстане, а дорамы — в Чечне, согласно внутренней статистике онлайн-кинотеатра "Иви".
В Центральном федеральном округе и европейской части России комедийные сериалы смотрят чаще, чем за Уралом, где больше предпочитают драмы. Это подтверждают данные платформы, о которых рассказал директор по контенту Иван Гринин на форуме "Российская креативная неделя".
Существует и региональная специфика в просмотре турецких сериалов. В мусульманских регионах, таких как Татарстан, Башкирия и Северный Кавказ, турецкие сериалы выделяются большей популярностью по сравнению со средними показателями по стране. Дорамы, в свою очередь, больше смотрят в Республике Саха и Бурятии. В Чечне они также популярны больше, чем в других регионах России, рассказал Гринин.
Кроме того, местный контент, снятый непосредственно в этих регионах, также пользуется особым спросом, сообщает ТАСС.
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