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Турецкие сериалы популярны в Татарстане, дорамы — в Чечне: анализ предпочтений по регионам

Центральная Россия смеётся, Урал плачет: что смотрят в разных уголках России

1:11
Кино

Жители Центрального федерального округа предпочитают комедийные сериалы, тогда как за Уралом популярны драмы. Турецкие сериалы пользуются спросом в Татарстане, а дорамы — в Чечне, согласно внутренней статистике онлайн-кинотеатра "Иви".

Центральная Россия смеётся, Урал плачет: что смотрят в разных уголках России
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0

В Центральном федеральном округе и европейской части России комедийные сериалы смотрят чаще, чем за Уралом, где больше предпочитают драмы. Это подтверждают данные платформы, о которых рассказал директор по контенту Иван Гринин на форуме "Российская креативная неделя".

Существует и региональная специфика в просмотре турецких сериалов. В мусульманских регионах, таких как Татарстан, Башкирия и Северный Кавказ, турецкие сериалы выделяются большей популярностью по сравнению со средними показателями по стране. Дорамы, в свою очередь, больше смотрят в Республике Саха и Бурятии. В Чечне они также популярны больше, чем в других регионах России, рассказал Гринин.

Кроме того, местный контент, снятый непосредственно в этих регионах, также пользуется особым спросом, сообщает ТАСС.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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