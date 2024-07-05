Турецкие сериалы популярны в Татарстане, дорамы — в Чечне: анализ предпочтений по регионам

Центральная Россия смеётся, Урал плачет: что смотрят в разных уголках России

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Жители Центрального федерального округа предпочитают комедийные сериалы, тогда как за Уралом популярны драмы. Турецкие сериалы пользуются спросом в Татарстане, а дорамы — в Чечне, согласно внутренней статистике онлайн-кинотеатра "Иви".

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0

В Центральном федеральном округе и европейской части России комедийные сериалы смотрят чаще, чем за Уралом, где больше предпочитают драмы. Это подтверждают данные платформы, о которых рассказал директор по контенту Иван Гринин на форуме "Российская креативная неделя".

Существует и региональная специфика в просмотре турецких сериалов. В мусульманских регионах, таких как Татарстан, Башкирия и Северный Кавказ, турецкие сериалы выделяются большей популярностью по сравнению со средними показателями по стране. Дорамы, в свою очередь, больше смотрят в Республике Саха и Бурятии. В Чечне они также популярны больше, чем в других регионах России, рассказал Гринин.

Кроме того, местный контент, снятый непосредственно в этих регионах, также пользуется особым спросом, сообщает ТАСС.