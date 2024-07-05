Стало известно, сколько заработал мультфильм "Гадкий я 4" в первый день показов

Кассовые сборы мультфильма "Гадкий я 4" в день премьеры в США составили 27 миллионов долларов. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".
Картина вышла в мировой прокат 3 июля. Аналитики ожидают, что за первые 5 дней показов она заработает более 120 миллионов долларов. При этом сумма производственного бюджета мультфильма пока не сообщается.
По сюжету "Гадкого я 4" Грю сталкивается с новыми врагами, которые угрожают человечеству. Однако гораздо труднее для главного героя является воспитание собственного сына. Он слишком похож на отца. Проект неофициально выйдет в кинотеатрах России 6 июля.
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