Стало известно, сколько заработал мультфильм "Гадкий я 4" в первый день показов

Мультфильм "Гадкий я 4" заработал 27 миллионов долларов в день премьеры

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Кассовые сборы мультфильма "Гадкий я 4" в день премьеры в США составили 27 миллионов долларов. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Картина вышла в мировой прокат 3 июля. Аналитики ожидают, что за первые 5 дней показов она заработает более 120 миллионов долларов. При этом сумма производственного бюджета мультфильма пока не сообщается.

По сюжету "Гадкого я 4" Грю сталкивается с новыми врагами, которые угрожают человечеству. Однако гораздо труднее для главного героя является воспитание собственного сына. Он слишком похож на отца. Проект неофициально выйдет в кинотеатрах России 6 июля.