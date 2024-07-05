Два товарища: почему Максим Лагашкин называет Александра Робака своим братом

Почти 30 лет Александр Робак дружит и работает с Максимом Лагашкиным

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёры Александр Робак и Максим Лагашкин дружат уже почти 30 лет. Они не просто коллеги по съёмочной площадке, но и компаньоны.

Фото: YouTube канал Кино в деталях by Скриншот видео YouTube канала Кино в деталях, PDM

Максим Лагашкин называет Александра Робака братом, и это неудивительно, ведь они прошли вместе долгий путь. За годы сотрудничества актёры снялись более чем в 40 совместных проектах. Их дружба только укрепилась с годами и в 2000 году они создали собственную кинокомпанию "Синемафор".

Знакомство актёров произошло ещё в середине 90-х, когда они оба работали в Театре имени Маяковского. А первой совместной киноработой стал фильм "День полнолуния" Карена Шахназарова, который вышел в 1998 году. Однако в кадре они не появлялись вместе и только после выхода картины узнали, что работали над одним проектом.

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