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Карьера Дженнифер Лопес под угрозой: Джессика Альба возвращается за своим куском пирога

Возвращение Джессики Альбы ставит под угрозу актёрскую карьеру Дженнифер Лопес

1:28
Кино

Возвращение на экраны главной соперницы Дженнифер Лопес может поставить под угрозу её актёрскую карьеру. После развода с Беном Аффлеком и отмены музыкального тура певица столкнулась с чередой неудач. Однако, кажется, что худшее ещё впереди.

Возвращение Джессики Альбы ставит под угрозу актёрскую карьеру Дженнифер Лопес
Фото: YouTube канал ИМХОНЕТ by Скриншот видео YouTube канала ИМХОНЕТ, PDM

Life & Style сообщает, что в киноиндустрию возвращается Джессика Альба, главная соперница Дженнифер и уже налаживает отношения с боссом Netflix.

"Спустя семь лет затишья актриса решила вернуться в большое кино и настроена воинственно. Она намерена отщипнуть свой кусок пирога", — пишет издание.

Как известно, обе актрисы претендуют на роли в одном и том же стиле. Для Лопес, которая недавно пережила развод и утратила значительную часть своих фанатов, это может стать серьёзной угрозой.

"Джессика точно знает, что делает. Она ясно дала понять всем, с кем имеет дело, что она серьезно настроена перезагрузиться и возродить свою актерскую карьеру", — говорит анонимный источник.

Сама Альба неоднократно упоминала о Джен в позитивном ключе, высоко оценивая её вклад в поп-культуру. Тем не менее, похоже, что прежнее соперничество между Дженнифер и Джессикой снова станет актуальным.

Ранее Правда. ру писала, что Евгений Леонов предложил увековечить Джамбул в "Джентльменах удачи".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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