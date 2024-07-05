Можно с ума сойти: Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассказали правду о разводе

Кирилл Сафонов заявил, что не будет оправдываться за слухи о разводе

Когда Саша Савельева неожиданно вернулась в Москву, это породило слухи о её расставании с мужем Кириллом Сафоновым. Уже много лет супруги живут в Израиле, где воспитывают сына Леона. Поэтому визит певицы на Родину, да ещё и с ребёнком, вызвал такую реакцию.

Фото: YouTube канал Верю и не Верю by Скриншот видео YouTube канала Верю и не Верю, PDM

Звёздная пара долго хранила молчание и не комментировала происходящее. Только однажды экс-солистка группы "Фабрика" назвала подобные слухи "странными" и сказала, что ей нечего на это ответить.

"Там если почитать, то можно с ума сойти от количества лживой информации… Придумывают так, что ты иногда думаешь: "Боже, ребята, надо сценарий вам написать"", — заметила артистка.

В недавнем интервью Саша и Кирилл рассказали, что слухи о разводе их очень расстраивают, несмотря на то, что пара обычно с юмором относится ко всему, что о них говорят.

"Я должен сейчас оправдываться?! Нет, мы не разводимся, нет! Но это же просто потому, что какой-то больной разум об этом написал", — негодует Сафонов.

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