АВК о провале фильма "Майор Гром: Игра": неверный выбор времени выхода фильма и его длительность

Глава АВК Воронков объяснил низкие кассовые сборы фильма "Майор Гром: Игра"

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Низкие кассовые сборы фильма "Майор Гром: Игра" можно объяснить его неудачным выходом в прокат — в разгар экзаменационного периода, когда целевая аудитория, школьники и студенты, заняты. Такое мнение выразил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН. Он отметил, что при других обстоятельствах картина могла бы быть значительно успешнее.

Фото: youtube.com by Central Partnership, PDM

Фильм "Майор Гром: Игра" собрал в прокате 530 млн рублей при ожидаемых 2 млрд. Воронков считает, что это не является провалом.

"Кинотеатры и продюсеры делали более высокие ставки на этот фильм, но сказать, что фильм категорически не удался, я не могу. По качеству картинки и материала это довольно высокий уровень, что приятно осознавать", — заявил он.

Фильм вышел в прокат 24 мая, когда школьники и студенты готовятся к экзаменам, добавил глава АВК. По его мнению, идеальной датой для проката такого фильма было бы 1 января. Также успешным временем мог бы стать март, однако для кинотеатров важно, чтобы фильмы выходили на протяжении всего года, отметил Воронков.

Кроме того, длительность фильма в 2,5 часа превышает "идеальный" хронометраж в 1,5 часа, заключил эксперт.