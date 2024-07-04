Намёк Бену Аффлеку: Дженнифер Лопес снимает сериал о тяжёлом разрыве идеальной пары

Джей Ло экранизирует роман "Счастливое место" о муках расставания с любимыми

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

На фоне слухов о разводе Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком она вовсю работает над новыми проектами. Один из них, "Счастливое место", в котором поклонники актрисы увидели явный намёк на отношения Дженнифер с мужем.

Фото: YouTube канал TheEllenShow by Скриншот видео YouTube канала TheEllenShow, PDM

Речь идёт об истории пары Гарриет и Уина, которые познакомились в колледже и с тех пор были вместе. Их отношения казались идеальными, но за полгода до начала основной истории они неожиданно расстались и утаили это от своих друзей.

"Теперь им предстоит провести неделю в одной спальне на даче в штате Мэн, где их компания ежегодно собирается уже на протяжении десяти лет. Дача, ставшая символом их дружбы и счастливых воспоминаний, теперь служит фоном для напряженной и неудобной ситуации", — рассказывают источники.

Netflix приобрёл права на роман "Счастливое место" для компании Джей Ло Nuyorican Productions. Сейчас идёт работа над его адаптацией в сериал, а продюсеры и руководители сервиса проводят встречи со сценаристами.

Дженнифер Лопес пока заявлена только как продюсер грядущей драмы, но никто не удивится, если она сыграет одну из ролей.

Ранее Правда.ру писала, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пустили с молотка произведения искусства, украшавшие их дом.