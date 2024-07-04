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Metro-Goldwyn-Mayer обсуждает кандидатуры режиссёров для нового фильма о Джеймсе Бонде

MGM выбирает режиссёра для нового фильма о Джеймсе Бонде

0:59
Кино

Спустя три года после премьеры "Не время умирать", последнего на сегодняшний день фильма о Джеймсе Бонде, продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer до сих пор не определились с новым исполнителем роли Агента 007. Однако студия нашла потенциального режиссёра для будущего фильма, у которого пока даже нет сценария.

MGM выбирает режиссёра для нового фильма о Джеймсе Бонде
Фото: commons.wikimedia.org by Aashish950, CC BY-SA 3.0

Как сообщает известный инсайдер Джефф Снайдер, продюсер франшизы Барбара Брокколи обсудила будущее фильма с Эдвардом Бергером, создателем оскароносного фильма "На Западном фронте без перемен". Сейчас Бергер является основным претендентом на роль режиссёра новой картины о супершпионе, хотя пока никакие соглашения не были заключены.

Интересно, что у Metro-Goldwyn-Mayer есть и другие кандидаты на пост режиссёра следующего фильма о Джеймсе Бонде. Среди них Дэвид Мишо ("Король Англии") и Келли Марсел ("Веном 3").

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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