Metro-Goldwyn-Mayer обсуждает кандидатуры режиссёров для нового фильма о Джеймсе Бонде

MGM выбирает режиссёра для нового фильма о Джеймсе Бонде

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Спустя три года после премьеры "Не время умирать", последнего на сегодняшний день фильма о Джеймсе Бонде, продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer до сих пор не определились с новым исполнителем роли Агента 007. Однако студия нашла потенциального режиссёра для будущего фильма, у которого пока даже нет сценария.

Фото: commons.wikimedia.org by Aashish950, CC BY-SA 3.0

Как сообщает известный инсайдер Джефф Снайдер, продюсер франшизы Барбара Брокколи обсудила будущее фильма с Эдвардом Бергером, создателем оскароносного фильма "На Западном фронте без перемен". Сейчас Бергер является основным претендентом на роль режиссёра новой картины о супершпионе, хотя пока никакие соглашения не были заключены.

Интересно, что у Metro-Goldwyn-Mayer есть и другие кандидаты на пост режиссёра следующего фильма о Джеймсе Бонде. Среди них Дэвид Мишо ("Король Англии") и Келли Марсел ("Веном 3").