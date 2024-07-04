Кейт Бланшетт рассказала о своём увлекательном опыте подготовки к роли Лилит в фильме "Бордерлендс"

Кейт Бланшетт рассказала о процессе подготовки к роли в фильме "Бордерлендс"

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За свою карьеру Кейт Бланшетт сыграла множество ролей, включая эльфа и богиню смерти, но редко появлялась на экране с оружием в руках. Фильм "Бордерлендс" изменит это. Бланшетт возглавила актёрский состав в экранизации популярной видеоигры под руководством режиссёра Элая Рота, сыграв вооруженную до зубов космическую преступницу Лилит. Лилит — лидер команды, отправляющейся на опасную миссию на планету Пандора, и Бланшетт получила огромное удовольствие от этой роли.

Фото: youtube.com by FilmSpot Trailer, PDM

"Стрелять из пистолета было так весело. Я думаю, что в этом был и небольшой вклад безумия Ковида, когда я проводила много времени в саду и слишком свободно пользовалась бензопилой", — поделилась Бланшетт в интервью журналу Empire.

Актриса также рассказала, что для подготовки к роли она полностью погрузилась в мир игры Borderlands, купив для этого игровую приставку.

"Мои большие пальцы едва могут управлять телефоном, но я купила PS5, и мы играли с мужем. Я хотела узнать пределы игры и то, что фанаты любят в персонаже. Я действительно погрузилась в этот мир. Косплееры. Уроки макияжа на YouTube", — добавила она.

В фильме также снялись Кевин Харт, Джек Блэк, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Джейми Ли Кёртис и Эдгар Рамирес. Премьера блокбастера в России назначена на 8 августа.