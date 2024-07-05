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В газете "The New York Times" ленту "Слово пацана" сравнили с сериалом "Клан Сопрано"

Журналист "The New York Times" допустил ошибку при написании текста о "Слове пацана"

Кино

Газета "The New York Times" опубликовала материал, который посвящён сериалу Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". 

Журналист "The New York Times" допустил ошибку при написании текста о "Слове пацана"
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, PDM

Автор текста сравнил популярную российскую ленту с картиной "Клан Сопрано". Он уточнил, что у американской классики была самоирония над криминальным жанром, в то время как в "Слове пацана" сюжет максимально серьёзный. Кроме того, журналист пересказал содержание проекта.

При этом в материале автор допустил грубую ошибку — он написал, что Исламская республика Иран финансировала сериал. Однако на самом деле этим занимался Институт развития интернета. Сейчас неточность уже исправлена, а снизу текста появилось соответствующее примечание.

Напомним, что сериал "Слово пацана" вышел в 2023 году. Он быстро обрёл популярность. В проекте приняли участие Иван Янковский, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и другие актёры.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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