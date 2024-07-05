В Москве начались съёмки сериала "Многогранники" про отношения Маши и Димы

В Москве стартовали съёмки сериала "Многогранники" по мотивам одноимённого бестселлера Натальи Способиной. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра и креативного продюсера ленты выступает Ника Яковлева. Главные роли исполняют Тина Стойилкович, Степан Белозёров, Данила Краснов, Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова.
По сюжету предстоящего сериала девушка из простой семьи Маша учится в престижном вузе. У неё есть друг по имени Дима. Он принадлежит к "золотой молодёжи". Однако в группу к героям переводят студента из Англии. Из-за этого запускается цепочка событий, которая изменит жизни многих людей.
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