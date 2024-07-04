Жизнь на минном поле: Эдди Мерфи рассказал, как стать знаменитым артистом, будучи чернокожим

Эдди Мерфи заявил, что Пресли, Джексон и Принс стали для него поучительными историями

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Во время интервью с Эдди Мерфи ведущий Дэвид Маркезе упомянул, что в своё время актёр был так же известен, как Элвис Пресли, Майкл Джексон и Принс, однако все они ушли из жизни довольно молодыми и в той или иной степени из-за употребления наркотиков.

Фото: YouTube канал Eddie Murphy by Скриншот видео YouTube канала Eddie Murphy, PDM

Когда Мерфи спросили, понимает ли он, какие опасности могут подстерегать на пути к такой славе, он ответил утвердительно.

"Все эти люди для меня — пример того, как не стоит поступать, — сказал он. — Я не употребляю алкоголь и впервые попробовал марихуану, когда мне было 30 лет. Если сравнивать с употреблением наркотиков, то это совсем безобидно. Помню, когда мне было девятнадцать лет, я отправился в Blues Bar вместе с Джоном Белуши и Робином Уильямсом. Они тогда употребляли кокаин, а я сказал себе: "Нет, я не такой, я не буду этого делать". У меня не было какой-то моральной позиции против наркотиков, просто это меня не интересовало".

Актёр думает, что это был знак свыше. Будто Бог смотрел на него в тот момент. Мерфи пояснил, что стать знаменитым в молодом возрасте, особенно для чернокожего артиста, подобно жизни на минном поле, потому что всегда есть риск потерять всё в один момент.

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