Как одна локация и неожиданный сюжет помогли фильму "Не дыши" собрать 160 миллионов долларов

Принято считать, что фильмы с небольшим бюджетом редко окупаются. И это мнение часто оправдано. Картины с малобюджетным сюжетом не могут предложить зрелищные декорации и спецэффекты. А отсутствие рекламы и маркетинга автоматически ограничивает их аудиторию. Однако иногда случаются чудеса, и такие проекты неожиданно выстреливают, принося продюсерам значительную прибыль. Именно так произошло с фильмом "Не дыши", действие которого разворачивается в одном доме. Именно одна локация помогла сэкономить на производстве этого триллера.
По сюжету, группа преступников проникает в дом слепого старика, рассчитывая украсть его деньги. Однако мужчина оказывается не таким простым, и довольно скоро грабители становятся жертвами его тайн. Слепой старик оказывается далеко не беззащитным.
На съёмки было потрачено всего 10 миллионов долларов, что для триллера очень немного. В прокате фильм окупился в 16 раз, собрав 160 миллионов. Великолепная актёрская игра, оригинальный сюжет и отличная операторская работа сделали своё дело. Картина полюбилась даже поклонникам фильмов ужасов, сообщает портал "Киноафиша".
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