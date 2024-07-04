Как одна локация и неожиданный сюжет помогли фильму "Не дыши" собрать 160 миллионов долларов

Этот триллер стал кассовым хитом при минимальных затратах и завоевал сердца зрителей

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Принято считать, что фильмы с небольшим бюджетом редко окупаются. И это мнение часто оправдано. Картины с малобюджетным сюжетом не могут предложить зрелищные декорации и спецэффекты. А отсутствие рекламы и маркетинга автоматически ограничивает их аудиторию. Однако иногда случаются чудеса, и такие проекты неожиданно выстреливают, принося продюсерам значительную прибыль. Именно так произошло с фильмом "Не дыши", действие которого разворачивается в одном доме. Именно одна локация помогла сэкономить на производстве этого триллера.

Фото: youtube.com by SonyPicturesRU, PDM

По сюжету, группа преступников проникает в дом слепого старика, рассчитывая украсть его деньги. Однако мужчина оказывается не таким простым, и довольно скоро грабители становятся жертвами его тайн. Слепой старик оказывается далеко не беззащитным.

На съёмки было потрачено всего 10 миллионов долларов, что для триллера очень немного. В прокате фильм окупился в 16 раз, собрав 160 миллионов. Великолепная актёрская игра, оригинальный сюжет и отличная операторская работа сделали своё дело. Картина полюбилась даже поклонникам фильмов ужасов, сообщает портал "Киноафиша".