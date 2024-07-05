"Словил Бузову": кинокритик Шпагин рассказал, достоин ли Никита Кологривый своих гонораров

Александр Шпагин заявил, что Никита Кологривый достоин своих гонораров

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Telegram-канал "Светский хроник" сообщил, что актёр Никита Кологривый поднял гонорар до нескольких сотен тысяч рублей после премьеры спектакля про поэта Владимира Маяковского. Портал "Страсти" узнал у кинокритика Александра Шпагина, достоин ли звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" таких денег.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По мнению эксперта, Никита Кологривый заслуживает подобные гонорары, поскольку он известный. При этом кинокритик подчеркнул, что актёр обладает талантом.

"Он вполне заслуживает этих денег. Тут даже дело не в актёрских способностях. Я думаю, что у Ольги Бузовой примерно такие же гонорары за какие-то роли в кино или театре. Потому что просто она очень известная. Здесь же в первую очередь дело в известности, а не в способностях. Вот Кологривый как раз "словил Бузову". Назовём это так. Отчасти он вполне заслуживает большие гонорары, потому что он талантливый актёр. А после "Слова пацана" ещё и популярный актёр", — заявил Александр Шпагин.

При этом кинокритик предположил, что звезда "Слова пацана" участвовал в скандалах с целью поднятия известности.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый устроил погром на съёмках "Шоу Воли".