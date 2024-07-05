Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему чтение мыслей остаётся загадкой для современных учёных?
Можно ли делать сыр из молока кита
Московская многодетная семья подверглась нападению коллекторов
Кристина Асмус удивила зрителей на спектакле "Леди Макбет Мценского уезда"
Финальный босс Elden Ring побеждён мгновенно из-за ошибки в игре
Клубничное варенье с мятой: она придаёт джему потрясающий аромат
В каком случае водителю понадобится лимон: полезный лайфхак
Стало известно, что делать, если не краснеют помидоры
Австралия в ближайшие годы может лишиться поставок газа
"Словил Бузову": кинокритик Шпагин рассказал, достоин ли Никита Кологривый своих гонораров

Александр Шпагин заявил, что Никита Кологривый достоин своих гонораров

1:20
Кино

Telegram-канал "Светский хроник" сообщил, что актёр Никита Кологривый поднял гонорар до нескольких сотен тысяч рублей после премьеры спектакля про поэта Владимира Маяковского. Портал "Страсти" узнал у кинокритика Александра Шпагина, достоин ли звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" таких денег.

Александр Шпагин заявил, что Никита Кологривый достоин своих гонораров
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По мнению эксперта, Никита Кологривый заслуживает подобные гонорары, поскольку он известный. При этом кинокритик подчеркнул, что актёр обладает талантом.

"Он вполне заслуживает этих денег. Тут даже дело не в актёрских способностях. Я думаю, что у Ольги Бузовой примерно такие же гонорары за какие-то роли в кино или театре. Потому что просто она очень известная. Здесь же в первую очередь дело в известности, а не в способностях. Вот Кологривый как раз "словил Бузову". Назовём это так. Отчасти он вполне заслуживает большие гонорары, потому что он талантливый актёр. А после "Слова пацана" ещё и популярный актёр", — заявил Александр Шпагин.

При этом кинокритик предположил, что звезда "Слова пацана" участвовал в скандалах с целью поднятия известности. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый устроил погром на съёмках "Шоу Воли".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Делимся секретом невербального общения с кошками
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Как сделать из яиц незабываемый завтрак: вся семья скажет вам спасибо
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
Последние материалы
Эксперт назвал топ-6 кроссоверов, чьи АКП грозят непредвиденными расходами
Запрет на владение недвижимостью за рубежом для депутатов рассматривается
Индия намерена участвовать в защите планеты от приближающегося астероида Апофис
Вера Алдонина поделилась результатами ЕГЭ
Названы цветы, которые можно выращивать на открытом солнце
Как добиться объёма у корней волос без использования фена
Летние игровые новинки на ПК: что ждать в июле 2024 года?
Запеканка с вишней: для приготовления нужны творог, яйца и ягоды
Названа страна, которая инвестировала в экономику России больше всех
Розовый макияж: кому подходит и как выбрать идеальные оттенки?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников