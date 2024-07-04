Дмитрий Брекоткин снова в деле: "Уральские пельмени" снимают продолжение популярной комедии

У комедийного сериала "Мама будет против" появится продолжение

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

У комедийного сериала "Мама будет против" выйдет продолжение. В новом фильме, съёмки которого уже начались, главные роли снова исполнят актёры и участники знаменитого коллектива "Уральские пельмени".

Фото: YouTube канал Моя прекрасная няня. Связь поколений.2. by Скриншот видео YouTube канала Моя прекрасная няня. Связь поколений.2., PDM

По сюжету, безработный Николай Батонов переезжает к своей девушке Наталье, что вызывает недовольство её мамы Тамары Игоревны.

Парень стремится завоевать расположение будущей тёщи, чтобы доказать свою состоятельность. С поддержкой отца Натальи и друга Дани он открывает пекарню.

Проект основан на одной из миниатюр "Уральских пельменей", рассказывающей о жизни среднестатистической семьи. В виде сериала с Дмитрием Брекоткиным в главной роли вышел в конце 2023 года и собрал хорошую кассу. Дата выхода второго сезона уточняется.

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