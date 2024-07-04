Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не нарваться на проблемы в Турции: советы от опытного путешественника
Трусова может выступить на контрольных прокатах команды РФ
Уверенность в себе без макияжа: как принять своё естественное лицо?
Алекс Фергюсон о Роналду: не могу себе представить, что он будет играть в 2026-м
Нижегородский бренд "Столица закатов" подал заявку на регистрацию
Какую воду нужно взять, чтобы залить рис в плове: горячую или холодную?
"Национальное объединение" в шаге от исторической победы
ВС РФ продолжают штурм Торецка
Владимир Путин: "Мы готовы начать производство ракет средней и меньшей дальности"
Дмитрий Брекоткин снова в деле: "Уральские пельмени" снимают продолжение популярной комедии

У комедийного сериала "Мама будет против" появится продолжение

1:00
Кино

У комедийного сериала "Мама будет против" выйдет продолжение. В новом фильме, съёмки которого уже начались, главные роли снова исполнят актёры и участники знаменитого коллектива "Уральские пельмени".

У комедийного сериала "Мама будет против" появится продолжение
Фото: YouTube канал Моя прекрасная няня. Связь поколений.2. by Скриншот видео YouTube канала Моя прекрасная няня. Связь поколений.2., PDM

По сюжету, безработный Николай Батонов переезжает к своей девушке Наталье, что вызывает недовольство её мамы Тамары Игоревны. 

Парень стремится завоевать расположение будущей тёщи, чтобы доказать свою состоятельность. С поддержкой отца Натальи и друга Дани он открывает пекарню.

Проект основан на одной из миниатюр "Уральских пельменей", рассказывающей о жизни среднестатистической семьи. В виде сериала с Дмитрием Брекоткиным в главной роли вышел в конце 2023 года и собрал хорошую кассу. Дата выхода второго сезона уточняется.

Ранее Правда.ру писала, что первая любовь Бена Аффлека бросила его из-за публичности.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Делимся секретом невербального общения с кошками
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
Пытались разрушить нашу семью: жена Антона Макарского впервые рассказала о проблемах в их браке
Пытались разрушить нашу семью: жена Антона Макарского впервые рассказала о проблемах в их браке
Последние материалы
Создатель Mortal Kombat назвал главных героев Shaolin Monks 2
Здоровое питание без лишнего веса: выбирайте правильно
Почему лук уходит в стрелку, и как этого избежать?
Этот триллер стал кассовым хитом при минимальных затратах и завоевал сердца зрителей
CurBio: муравьи способны очищать раны и ампутировать конечности больным особям
Садальский вспомнил, как едва не погиб на съёмках фильма
Стоит ли покупать бывшее такси? Эксперты разобрались в вопросе
Психотерапевт: почему отдых не обязательно проводить летом
Американец получил 12,5 лет за распространение наркотиков в России
Кинологи назвали породы собак, которые похожи на кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников