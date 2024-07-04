Стало известно, как зрители оценили фильм "Белоснежка" на тестовых показах

Фильм "Белоснежка" высоко оценили на тестовых показах

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Предстоящий фильм "Белоснежка" с Рэйчел Зеглер в главной роли высоко оценили на тестовых показах. Об этом пишет издание "The DisInsider".

Фото: flickr.com by Loco Steve, CC BY-SA 2.0

Сообщается, что показы устроила компания "Disney". Зрители остались довольны картиной. При этом "Белоснежку" оценили примерно так же, как и ремейк "Аладдина". Он вышел в 2019-м.

Премьера "Белоснежки" состоится 21 марта 2025 года. В качестве режиссёра выступил Марк Уэбб. В фильме покажут современную историю главной героини и её друзей — 7 гномов. Кроме Рэйчел Зеглер в картине приняли участие Галь Гадот, Ансу Кабиа, Эндрю Бернап, а также другие актёры.