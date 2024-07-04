Стало известно, как зрители оценили фильм "Белоснежка" на тестовых показах

Предстоящий фильм "Белоснежка" с Рэйчел Зеглер в главной роли высоко оценили на тестовых показах. Об этом пишет издание "The DisInsider".
Сообщается, что показы устроила компания "Disney". Зрители остались довольны картиной. При этом "Белоснежку" оценили примерно так же, как и ремейк "Аладдина". Он вышел в 2019-м.
Премьера "Белоснежки" состоится 21 марта 2025 года. В качестве режиссёра выступил Марк Уэбб. В фильме покажут современную историю главной героини и её друзей — 7 гномов. Кроме Рэйчел Зеглер в картине приняли участие Галь Гадот, Ансу Кабиа, Эндрю Бернап, а также другие актёры.
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