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Стало известно, как зрители оценили фильм "Белоснежка" на тестовых показах

Фильм "Белоснежка" высоко оценили на тестовых показах

0:48
Кино

Предстоящий фильм "Белоснежка" с Рэйчел Зеглер в главной роли высоко оценили на тестовых показах. Об этом пишет издание "The DisInsider".

Фильм "Белоснежка" высоко оценили на тестовых показах
Фото: flickr.com by Loco Steve, CC BY-SA 2.0

Сообщается, что показы устроила компания "Disney". Зрители остались довольны картиной. При этом "Белоснежку" оценили примерно так же, как и ремейк "Аладдина". Он вышел в 2019-м.

Премьера "Белоснежки" состоится 21 марта 2025 года. В качестве режиссёра выступил Марк Уэбб. В фильме покажут современную историю главной героини и её друзей — 7 гномов. Кроме Рэйчел Зеглер в картине приняли участие Галь Гадот, Ансу Кабиа, Эндрю Бернап, а также другие актёры.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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