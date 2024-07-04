В России назвали кинопроекты с высоким социальным значением

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"Слово пацана" и "Вызов" признали проектами с высоким социальным значением

1:13
Кино

Кинопроекты "Доктор", "Русский крест", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Вызов" и "Трудные подростки — 5" возглавили рейтинг контента с высоким социальным значением. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования Центра социального проектирования "Платформа". Его провели при поддержке "Национальной медиа группы". 

"Слово пацана" и "Вызов" признали проектами с высоким социальным значением
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Сообщается, что в ходе исследования проанализировали 33 фильма и сериала 2023 года с наиболее высоким социальным эффектом. Авторы выделили несколько трендов в тематиках: подростковая, проблема домашнего насилия, поиск себя и героизм простого человека. При этом все перечисленные направления легли в основу сюжетов лидеров рейтинга.

Кроме того, авторы исследования выделили 3 картины, которые оказали наибольшее социальное воздействие на узкую аудиторию. В топ-3 вошли проекты "Край надломленной Луны", "Привет, мама" и "Сама виновата".

Исследование проводилось с февраля по апрель. В его рамках состоялось 10 интервью с экспертами и 2 фокус-группы со зрителями. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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