Новый добрый и трогательный фильм: он основан на реальных событиях и погружает в атмосферу приключений

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"Артур, ты король": доброта и верность в сердце джунглей

0:56
Кино

"Артур, ты король" — это фильм, который погружает вас в атмосферу приключений, ощущения величия природы и теплоты дружбы. В нём вы найдёте все то, что делает фильм по-настоящему приятным для просмотра: уютный плед, чашка горячего напитка, завораживающие пейзажи и очаровательный герой — собака Артур.

"Артур, ты король": доброта и верность в сердце джунглей
Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Фильм снят по реальной истории из книги Микаэля Линднорда "Артур: Собака, которая пересекла джунгли, чтобы найти дом". В нем рассказывается о спортсмене, участвовавшем в экстремальной гонке по джунглям Эквадора. Он встречает раненого бродячего пса, которого берет с собой. Артур впоследствии спасает команду от гибели и становится верным другом.

Фильм заставляет задуматься о силе дружбы и верности, о том, что настоящая красота лежит в простых вещах. Он заряжает позитивом и оставляет приятное послевкусие.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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