Заставят смеяться до слёз: эти комедийные новинки стоит посмотреть — непредсказуемый коктейль из разных эмоций

Июнь был богат на целый ворох комедийных новинок.
1. "Режим" (1 сезон, 2024)
Этот сериал — как лёгкий, но интригующий коктейль. В центре сюжета — Елена Вернэм, канцлер небольшой европейской страны с авторитарным режимом. Она решает взять под защиту Герберта Зубака, солдата с репутацией "мясника", и постепенно подпадает под его влияние. Изменения политического курса вызывают недовольство элиты, и канцлеру предстоит пройти через непростые испытания.
Сериал заставляет задуматься о власти и человеческих отношениях. Юмор в нем не всегда лёгкий, но от этого не менее забавный.
2. "Наш флаг означает смерть" (2 сезон, 2023)
Этот сериал — как увлекательное путешествие в мир пиратов. Мы снова встречаемся с Эдвардом Титчем ("Чёрная борода") и Стедом Боннетом ("Джентльмен-пират"). На этом разе их ждут новые приключения, в том числе встреча с могущественной "Королевой пиратов" Чжэн И Сао.
Сериал полностью оправдывает своё название. Он весёлый, динамичный и полный приключений.
3. "Крепкий Харт" (сериал 2023, фильм 2024)
Этот сериал — как непредсказуемый коктейль из юмора и боевика. Комик Кевин Харт решает перейти в жанр боевиков и попадает в необычную школу для экшен-героев.
В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота