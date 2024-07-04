Заставят смеяться до слёз: эти комедийные новинки стоит посмотреть — непредсказуемый коктейль из разных эмоций

3 комедийных сериала июня, которые заставят смеяться

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Июнь был богат на целый ворох комедийных новинок.

Фото: flickr.com by Emanuele Spies, CC BY 2.0

1. "Режим" (1 сезон, 2024)

Этот сериал — как лёгкий, но интригующий коктейль. В центре сюжета — Елена Вернэм, канцлер небольшой европейской страны с авторитарным режимом. Она решает взять под защиту Герберта Зубака, солдата с репутацией "мясника", и постепенно подпадает под его влияние. Изменения политического курса вызывают недовольство элиты, и канцлеру предстоит пройти через непростые испытания.

Сериал заставляет задуматься о власти и человеческих отношениях. Юмор в нем не всегда лёгкий, но от этого не менее забавный.

2. "Наш флаг означает смерть" (2 сезон, 2023)

Этот сериал — как увлекательное путешествие в мир пиратов. Мы снова встречаемся с Эдвардом Титчем ("Чёрная борода") и Стедом Боннетом ("Джентльмен-пират"). На этом разе их ждут новые приключения, в том числе встреча с могущественной "Королевой пиратов" Чжэн И Сао.

Сериал полностью оправдывает своё название. Он весёлый, динамичный и полный приключений.

3. "Крепкий Харт" (сериал 2023, фильм 2024)

Этот сериал — как непредсказуемый коктейль из юмора и боевика. Комик Кевин Харт решает перейти в жанр боевиков и попадает в необычную школу для экшен-героев.