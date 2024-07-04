Эти детективы-новинки не дадут оторваться от экрана: 3 отличные премьеры июня

3 детективные новинки, которые стоит посмотреть: от "милого" до "интригующего"

2:01 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Июнь был богат на детективные премьеры. Рассказываем, что стоит посмотреть.

Фото: commons.wikimedia.org by Aashcher, CC BY-SA 4.0

1. "Помоги мне, Тодд" (2 сезон, 2024)

Этот сериал — как уютный плед и чашка горячего какао в морозный вечер. В центре сюжета — Тодд, талантливый частный детектив, лишенный лицензии, и его мать, Маргарет, уважаемый юрист. Вместе они образуют необычный тандем: она — строгий блюститель закона, он — хитрый и изобретательный нарушитель.

2. "Гарри Уайлд" (3 сезон, 2024)

Этот сериал понравится любителям интеллектуальных детективов с необычными загадками. Профессор английской литературы Гарри Уайлд, уйдя на пенсию, вместо отдыха ввязывается в расследование жестокого убийства, в котором видит связь со старинной пьесой.

3. "Шугар" (1 сезон, 2024): Голливудская загадка

"Шугар" — это мрачный и стильный детективный сериал, который перенесет вас в мир гламура и тайны Голливуда. Джон Шугар — элитный детектив, специализирующийся на поиске пропавших людей. Он предпочитает роскошь — дорогие костюмы, шикарные автомобили, элитные отели. Но самое главное — он страстный киноман, и его жизнь — это сплошной фильм нуар.

Однажды к Шугару обращается известный режиссер и продюсер с просьбой найти его пропавшую внучку. Джон погружается в расследование, которое быстро превращается в лабиринт интриг и тайн. Он обнаруживает, что брат пропавшей девушки, знаменитый актер, скрывает что-то важное, а ее отец, уважаемый режиссер, покрывает сына. В этом деле слишком много скрытой информации, и Джон должен быть готов к неожиданным поворотам.

"Шугар" — это захватывающий сериал, который не даст вам оторваться от экрана до самого конца.