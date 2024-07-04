Один из самых красивых фильмов о настоящей любви: он не просто смотрится, а проживается

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Фильм "Из Африки": путешествие в мир страсти и красоты 

2:24
Кино » Российское кино

"Из Африки" — это фильм, который заслужил множество наград, включая "Оскар" (за "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" и другие), "Золотой глобус", "BAFTA", а также премии Гильдии сценаристов США и Японской академии.

Фильм "Из Африки": путешествие в мир страсти и красоты 
Фото: commons.wikimedia.org by Andershoghansen, CC BY-SA 4.0

Фильм основан на автобиографии Карен Бликсен, изданной под псевдонимом Исаак Динесен, но сценаристы дополнили историю мотивами из книг Джудит Турман. Это создаёт реалистичный и трогательный сюжет, который отличает фильм от обычных голливудских лент.

События фильма разворачиваются в Кении в период с 1914 по 1931 год. Датская баронесса Карен фон Бликсен-Финеке и её  муж приобретают кофейную плантацию, где она проводит время в одиночестве, пока ее муж отправляется в длительные сафари. Баронесса славится своими прекрасными рассказами, и гости, знающие о ее таланте, просят ее делиться историями.

Роль баронессы блистательно исполняет Мерил Стрип. Это одна из её самых ярких ролей, и жаль, что ей не достался "Оскар" за эту работу, хотя она была номинирована на премию как "Лучшая актриса". Фильм захватывает внимание с первых минут, и невозможно отвести взгляд от Мерил Стрип.

Роберт Редфорд играет Денниса Финча Хаттона, который влюбляется в баронессу. Актёр, как всегда, блестяще справился с ролью.

Мерил Стрип и Роберт Редфорд составляют великолепную экранную пару, их чувства пронизывают весь фильм. Сцены с львом, за столом или у костра погружают зрителя в глубину их эмоций, фильм не просто смотрится, а проживается.

Режиссёр Сидни Поллак вложил душу в свою работу, с талантом ставя акценты на взглядах, словах, жестах и паузах.

Роскошная африканская природа и музыка — ещё одна красота фильма. Саундтрек "Из Африки" позволяет испытать жаркое африканское солнце.

Звуки природы реалистично дополняют визуальную картину, делая фильм "живым".

Фильм "Из Африки" — это путешествие в мир красоты, любви и незабываемых эмоций. Рекомендуем его всем, кто хочет испытать истинное чувство кино.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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