Любовь, комсомол и лето: этот советский фильм приобрёл невероятный успех — он разделил страну на 2 лагеря

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"Юркины рассветы": история фильма, который разделил страну

2:32
Кино » Российское кино

Летом 1974 года недалеко от Темрюка кипела работа над четырёхсерийным телевизионным фильмом "Юркины рассветы". Если бы кто-то из жителей тогдашней станицы знал, что через полвека фильм вызовет столько споров, он бы точно покрутил пальцем у виска.

"Юркины рассветы": история фильма, который разделил страну
Фото: https://www.flickr.com/photos/archivesnz/26626656473/ by Archives New Zealand from New Zealand, CC BY-SA 2.0

И сегодня, спустя столько лет, зрители делятся на два лагеря. Одни видят в "Юркиных рассветах" "советскую агитку", другие — душевную историю о жизни простых станичников.

В центре внимания — Юрий Хмель, главный герой, которого одни считают карьеристом и выскочкой, а другие — отличным парнем.

Режиссёр фильма Николай Ильинский, известный по картинам "Секретарь парткома" и "Доверие", рассказывал о "Юркиных рассветах" в программе "Кинопанорама".

"Фильм о проблемах, с которыми сталкивается комсомол в современном селе, о роли вожака комсомольской организации и об утверждении в человеке высоких гражданских идеалов. Для меня это завершение своеобразной трилогии по сценариям Богатырева", — делился он.

"Секретарь парткома" (1971) с Людмилой Поляковой в главной роли — история о честной и принципиальной секретаре парткома, вступающей в конфликт с председателем колхоза. "Доверие" (1971) с Еленой Санаевой в главной роли — фильм о проблемах современного села и эффективном использовании земли.

Все три фильма, включая "Юркины рассветы", были сняты по сценариям Виктора Богатырева.

Но именно "Юркины рассветы" сделали Валерия Рыжакова звездой.

Годы спустя, уже знаменитый, Рыжаков делился с журналистами своими мыслями о фильме:

"Я и вправду проснулся знаменитым после "Юркиных рассветов". За съёмки платили очень большие деньги. Я откладывал каждую копеечку, оставлял себе только на проезд в метро и на продукты. Мне хотелось, чтобы люди помнили меня не как человека, бегающего на съёмочной площадке от одной камеры к другой, а как человека, внёсшего хоть какой-то положительный вклад для нашей страны", — делиля актёр.

Валерий Рыжаков был таким же идеалистом, как и его герой Юрий Хмель. Его жизненный путь — тому подтверждение. "Юркины рассветы" — фильм, который разделил страну, оставив по разные стороны баррикад своих поклонников и критиков.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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