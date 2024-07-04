За судьбу главных героев переживал весь СССР: эта пронзительная драма с захватывающим сюжетом держит в напряжении до самого конца

"Неотправленное письмо": за кадром трагического финала

"Неотправленное письмо" Михаила Калатозова — фильм, который заставляет зрителя переживать глубокие эмоции. Многие, увидев его впервые, были разочарованы почти трагическим финалом. Но не спешите судить, если вы ещё не знакомы с этой пронзительной драмой, премьера которой состоялась в конце июня 1960 года.

Фото: http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_60523.jpg archive copy at the Wayback Machine by Adományozó/Donor: Gárdos György., CC BY-SA 3.0

Фильм стоит посмотреть ради:

Звёздного состава: Татьяна Самойлова, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Урбанский, Василий Ливанов — четыре актёра, которые создают невероятную атмосферу на экране.

Захватывающего сюжета: история, которая держит в напряжении до самого конца.

Фантастической операторской работы Сергея Урусевского: мастера, который подарил миру такие шедевры, как "Сельская учительница", "Возвращение Василия Бортникова", "Первый эшелон", "Сорок первый", "Я-Куба", "Бег иноходца" и, конечно же, "Летят журавли".

В 1957 году Калатозов и Урусевский сняли "Летят журавли", а через два года — "Неотправленное письмо". И снова зрителя поражает операторское мастерство Урусевского: как в конце 50-х, без современных технологий, он смог так реалистично снять пейзажи, крупные планы, лесные пожары?

"Летят журавли" в 1958 году получил главный приз Каннского кинофестиваля, став единственным советским фильмом, удостоенным этой награды. В 1960 году "Неотправленное письмо" также было отобрано на Каннский фестиваль.

Фильм мог стать вторым триумфом для Калатозова и Урусевского, но в последний момент всё сорвалось.

Госкино под предлогом необходимости "срочных правок" вычеркнуло картину из программы международного фестиваля. Из-за страха перед критикой фильм был заблокирован. В то время, как американцы и европейцы наслаждались пронзительной историей героев, заброшенных в глухую Сибирь, "Неотправленное письмо" оставалось недоступным для большинства советских зрителей.

К счастью, время идёт, и два года назад "Мосфильм" провёл цифровую реставрацию фильма. Теперь "Неотправленное письмо" доступно в интернете со звуком и изображением в превосходном качестве.