Пытались разрушить нашу семью: жена Антона Макарского впервые рассказала о проблемах в их браке

Антон Макарский бьёт посуду и мебель во время семейных ссор

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Пока некоторые звёзды разводятся, семью Антона и Виктории Макарских называют одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Они прошли через многое, но сохранили любовь и уважение.

Фото: YouTube канал Журнал о Жизни by Скриншот видео YouTube канала Журнал о Жизни, PDM

3 июля пара отметила 21-летие со дня свадьбы. Но в их семье было не все гладко. Завистники и недоброжелатели пророчили им разрыв, и на самом деле их семейная лодка не раз давала трещину. Сама актриса откровенно намекнула на это в своих соцсетях.

"3 июля, 2003 год! В 15:30, в Грибоедовском зале Москвы Виктория Морозова официально стала Макарской. Кто только ни пытался разрушить нашу семью. Да и мы с Антоном люди грешные и немощные, сами косячим так, что врагов не надо, но вот в одном я всегда была как грозная стихия — в защите нашей семьи. Кто бы что мне ни говорил и ни советовал, я знала, что мудрость Божия сильнее человеческой логики и пожирающих семейное счастье страстей", — написала Макарская.

Виктория призналась, что во время семейных ссор с мужем у них часто бьётся посуда и летает мебель, но после выплеска негативных эмоций в их доме наступает период абсолютного счастья.

Ранее Правда.ру писала, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пустили с молотка произведения искусства, украшавшие их дом.