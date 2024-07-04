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Звезда "Скорой помощи" Екатерина Волкова рассказала, что ждёт её сына от Лимонова после окончания школы

Екатерина Волкова рассказала, что её 17-летний сын от Эдуарда Лимонова пойдет в армию

1:12
Кино

Звезда сериала "Скорая помощь" Екатерина Волкова когда-то брила голову на лысо и была музой Эдуарда Лимонова. Целью жизни оппозиционного политика было улучшение мира, а собственной семьёй он интересовался очень мало.

Екатерина Волкова рассказала, что её 17-летний сын от Эдуарда Лимонова пойдет в армию
Фото: YouTube канал Эдуард Лимонов by Скриншот видео YouTube канала Эдуард Лимонов, PDM

Известная актриса и многодетная мама ушла от Лимонова после нескольких лет совместной жизни и одна воспитывает троих детей в небольшой московской квартире.

Екатерина старается уделять семье максимум внимания. В этом году её сын Богдан окончит школу, и актрису беспокоит, как сложится его дальнейшая жизнь. Она хочет, чтобы сын стал самостоятельным и ответственным человеком.

"Я предложила сыну сейчас поступить в вуз и затем — пойти в армию, так как один умный человек мне сказал: "Только армия может из твоего пацана сделать человека". С другой стороны, я смотрю на него и думаю, как и любая мама: "Какая ему армия! Он же такой гуманитарий, правильные книжки читал", — поделилась звезда.

Ранее Правда.ру писала, что первая любовь Бена Аффлека бросила его из-за публичности.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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