Психология Тони Старка: что скрывается за маской циничного плейбоя в исполнении Роберта Дауни-младшего

Психология Тони Старка: психологи назвали основные комплексы Железного человека

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Роберт Дауни-младший в роли Железного человека стал одним из самых узнаваемых образов в экранизациях комиксов. Его исполнение Тони Старка, самоуверенного миллиардера, которого судьба поставила на грань жизни и смерти, вопреки его воле превратив в супергероя, оказалось удивительно удачным. Тони Старк — не только научный гений, но и ловкий обольститель, прекрасно осознающий свою привлекательность.

Фото: flickr.com by Bharath Srinivasan, CC BY-NC-SA 2.0

Однако психологи выявили в этом персонаже множество негативных качеств и комплексов. Психолог Вероника Сысоева отметила, что Тони Старк постоянно стремится демонстрировать свою власть из-за внутреннего неудовлетворения жизнью. Ему всё давалось слишком легко, из-за чего он не мог найти самореализацию. К тому же, долгое время он жил в тени своего знаменитого отца.

Эти особенности проявлялись даже в личных отношениях. Старк был влюблен в свою помощницу Пеппер, но скрывал свои чувства, опасаясь её потерять. Он не хотел показывать свою чувствительность и уязвимость, поэтому скрывался за маской циничного плейбоя.