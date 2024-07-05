Игра слов и успешные франшизы: хитрости российских дистрибьюторов при адаптации названий фильмов

Оригинальные названия и гениальные переводы фильмов от российских прокатчиков

2:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Российские дистрибьюторы часто изменяют названия иностранных фильмов. Причины могут быть разными: иногда оригинальное название содержит игру слов, которую сложно передать на другом языке, и менеджерам приходится искать альтернативы, чтобы сохранить смысл.

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Также бывают случаи, когда оригинальный материал не привлекателен, но права на показ уже куплены. В таких случаях прокатчики могут воспользоваться популярностью успешных франшиз и выпустить фильмы с новыми названиями, как, например, "Во всё тяжкое", который не имеет никакого отношения к знаменитому сериалу о школьном учителе химии, вступившем на криминальный путь из-за болезни. В данной подборке, приведены удачные примеры, которые могли бы пригодиться американским прокатчикам.

Фильм "Мальчишник в Вегасе" в оригинале назывался "Похмелье", что соответствует сюжету, но не передаёт задорный молодёжный дух картины.

Драма "Фаворит" о лошади в оригинале называлась "Сухарь", в честь имени скакуна. Фильм с таким названием имел бы мало шансов на успех в России.

Величественная военная драма "По соображениям совести" в США носила название "Хребет в форме ножовки", что отсылало к месту, где происходили события фильма. Зрители, вероятно, не поняли бы, о чём фильм, но адаптированное название сразу передало основной посыл: главный герой, хотя и носит форму, отказывается стрелять.

Фильм о боксёре Джеймсе Брэддоке должен был называться "Мужчина-Золушка", что могло отпугнуть мужскую аудиторию, не знающую, что реальный боец носил такое прозвище. Название "Нокдаун" ясно дало понять, что речь идёт о драматической истории боксёра, а фильм оказался успешным в прокате.

При локализации комедии "Хитч" с Уиллом Смитом в главной роли российские переводчики решили переименовать фильм в "Правила съёма: Метод Хитча". Это название не противоречило сюжету и вызывало интерес. В год выхода такие комедии с сексуальным подтекстом были особенно популярны, что помогло фильму стать культовым, сообщает портал "Киноафиша".