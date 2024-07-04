Этот русский фильм, став абсолютным хитом в Японии, получил сиквел с голливудским сюжетом

Александр Домогаров-младший снял фильм про русского Хатико

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Этот российский фильм стал настоящим хитом в Японии, и теперь у него будет продолжение.

Фото: YouTube канал MARS MEDIA by Скриншот видео YouTube канала MARS MEDIA, PDM

Речь идёт о фильме "Пальма" с Виктором Добронравовым, который вышел весной 2021 года. История о пушистой и преданной собаке, которая ждёт своего хозяина-пилота в аэропорту, стала самым кассовым фильмом о четвероногих друзьях в России.

Позже даже была выпущена японская версия этой картины. Неудивительно, что спустя несколько лет было решено снять продолжение.

В "Пальме 2" герой Добронравова решает оставить карьеру пилота и вместе с семьёй и Пальмой переезжает жить в глубинку. Там он продолжает летать, но уже на маленьком самолёте для собственного удовольствия.

Но однажды в жизни семейства не появляется очаровательный медвежонок Мансур, который быстро находит общий язык с овчаркой, и они становятся настоящими друзьями. Их дружбе суждено пройти проверку на прочность, потому что медвежонка похищают браконьеры, и Пальма спешит ему на помощь.

"Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей", — рассказали создатели сиквела.

Сюжет действительно нетривиален и непохож на любые хиты Голливуда. Фильма о дружбе собаки и медведя пока не было.

Режиссёром картины выступил Александр Домогаров-младший, премьера запланирована на март 2025-го года.

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