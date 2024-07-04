Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего

Алексей Серебряков надеется в старости получать эпизодические роли

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Алексей Серебряков сыграл в кино более ста ролей, но не отказывается от работы с молодыми режиссёрами на безвозмездной основе. Это кажется удивительным, но знаменитый и успешный актёр способен работать на съёмочной площадке не только ради больших гонораров.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Вепрев, CC BY-SA 4.0

Серебряков рассказывает, что осторожно относится к вопросам финансов и предпочитает делать "долгосрочные инвестиции" в свою профессию. Он считает, что съёмки в короткометражных фильмах — это возможность познакомиться с людьми, которые могут обеспечить его работой в будущем.

"Когда я буду совсем пожилым и перестану представлять хоть какой-нибудь интерес для зрительской аудитории, смогу позвонить режиссерам и сказать: "Помнишь, я у тебя снимался в короткометражке? Дай эпизодик", — объясняет актер.

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