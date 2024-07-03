Звёзды "Майора Грома" примут участие в новом совместном проекте

Звёзды фильма "Майор Гром: Игра" Ольга Сутулова и Матвей Лыков примут участие в третьем сезоне ленты "И снова здравствуйте!". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Кинопоиска".
Ольга Сутулова исполнит роль Елены. Героиня является матерью наследника криминального авторитета Гоши. Она приехала в Россию, чтобы вернуть былое влияние, которое досталось семье после мужа. В свою очередь, Матвей Лыков сыграет помощника Елены — Ивана.
По сюжету сериала "И снова здравствуйте!" бандит Борис мечтает основать собственную кондитерскую. Герой начинает "жить заново". В этом деле ему помогает студент-медик Артём.
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