Звёзды "Майора Грома" примут участие в новом совместном проекте

Ольга Сутулова станет матерью сына криминального авторитета в "И снова здравствуйте!"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Звёзды фильма "Майор Гром: Игра" Ольга Сутулова и Матвей Лыков примут участие в третьем сезоне ленты "И снова здравствуйте!". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Кинопоиска".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

Ольга Сутулова исполнит роль Елены. Героиня является матерью наследника криминального авторитета Гоши. Она приехала в Россию, чтобы вернуть былое влияние, которое досталось семье после мужа. В свою очередь, Матвей Лыков сыграет помощника Елены — Ивана.

По сюжету сериала "И снова здравствуйте!" бандит Борис мечтает основать собственную кондитерскую. Герой начинает "жить заново". В этом деле ему помогает студент-медик Артём.