Бывшая жена Бена Аффлека устала являться его "брачным консультантом"

Бывшая жена Бена Аффлека отказалась спасать его нынешний брак

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Дженнифер Гарнер, бывшая супруга актёра Бена Аффлека, отказалась спасать его брак с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание "Daily Mail" со ссылкой на источник в окружении знаменитостей.

Фото: flickr.com by Medill DC, CC BY 2.0

Инсайдер заявил, что Дженнифер Гарнер устала являться "брачным консультантом" для бывшего мужа. Поэтому она решила больше не вмешиваться в его отношения.

"В конце концов Джен дошла до того, что сказала: "Извините, разберитесь сами". Для неё разборки стали слишком болезненными, потому что они вызвали множество воспоминаний об их разводе", — сообщил инсайдер.

Ранее Pravda.Ru писала, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес могли расстаться ещё в марте.