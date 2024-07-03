Стала известна дата премьеры мультфильма "Гадкий я 4" в России

В кинотеатрах России 6 июля неофициально выйдет продолжение популярной франшизы — мультфильм "Гадкий я 4". Об этом пишет портал "Чемпионат".
Таким образом, премьера картины в нашей стране состоится по прошествии 3-х дней после старта мировых показов 3 июля. Её можно будет посмотреть в русском дубляже для стран СНГ.
По сюжету "Гадкого я 4" Грю столкнётся с новыми врагами, которые угрожают человечеству. Однако гораздо труднее для главного героя будет воспитать собственного сына. Он слишком похож на своего отца.
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