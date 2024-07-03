Роскомнадзор заблокировал ссылки на 2 кинопроекта из-за признаков ЛГБТ*-контента

Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм "Три метра над уровнем неба" из-за признаков ЛГБТ*-контента. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".
Режиссёром "Трёх метров над уровнем неба" является Фернандо Гонсалес Молина. В картине показали отношения байкера и студентки-отличницы. При этом Роскомнадзор увидел признаки ЛГБТ*-контента в сериале "Как избежать наказания за убийство". Ссылка на ленту также заблокирована.
Ранее Pravda.Ru писала, что суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за ЛГБТ*-пропаганду.
* признана в РФ экстремистской организацией.
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