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Сын Кристофера Рива сыграет репортёра издания в фильме "Супермен"

В "Супермене" появится сын Кристофера Рива — актёр играл героя в 80-х годах

0:53
Кино

В предстоящем фильме "Супермен" сыграет Уилл Рив, сын Кристофера Рива. Актёр исполнял роль главного героя с 1978 по 1987 год. Об этом пишет издание "Variety".

В "Супермене" появится сын Кристофера Рива — актёр играл героя в 80-х годах
Фото: flickr.com by Pat Loika, CC BY 2.0

Сообщается, что Уиллу Риву досталась эпизодическая роль. Он перевоплотится в репортёра одного из изданий. В качестве режиссёра выступит Джеймс Ганн. Кроме Уилла Рива в фильме примут участие Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт и другие актёры.

Премьера "Супермена" состоится 11 июля 2025 года. В картине покажут молодость Кларка Кента и его становление в качестве Супермена. При этом режиссёр придаст истории о главном герое своё видение.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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