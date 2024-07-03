Сын Кристофера Рива сыграет репортёра издания в фильме "Супермен"

В предстоящем фильме "Супермен" сыграет Уилл Рив, сын Кристофера Рива. Актёр исполнял роль главного героя с 1978 по 1987 год. Об этом пишет издание "Variety".
Сообщается, что Уиллу Риву досталась эпизодическая роль. Он перевоплотится в репортёра одного из изданий. В качестве режиссёра выступит Джеймс Ганн. Кроме Уилла Рива в фильме примут участие Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт и другие актёры.
Премьера "Супермена" состоится 11 июля 2025 года. В картине покажут молодость Кларка Кента и его становление в качестве Супермена. При этом режиссёр придаст истории о главном герое своё видение.
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