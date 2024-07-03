Роман "Последний день лета" про злую сущность и ростовских школьников экранизируют

Бестселлер "Последний день лета" про ростовских школьников экранизируют

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Онлайн-кинотеатр "Иви" и компания "Mosaic Film" готовятся к экранизации бестселлера Андрея Подшибякина "Последний день лета". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti, CC BY-SA 4.0

Известно, что сценарий к картине напишет Павел Тетерский ("Хороший человек"). В качестве продюсеров выступят Максим Дашкин, Павел Буриан, Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева.

В центре сюжета проекта будет находиться группа ростовских школьников, которые живут обычной жизнью подростков 90-х годов. Однажды во время экскурсии по руинам древнего города они находят некую сущность. Она на протяжении длительного времени таилась в недрах земли. Сущность вселяется в каждого из героев.