Роман "Последний день лета" про злую сущность и ростовских школьников экранизируют

Онлайн-кинотеатр "Иви" и компания "Mosaic Film" готовятся к экранизации бестселлера Андрея Подшибякина "Последний день лета". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Известно, что сценарий к картине напишет Павел Тетерский ("Хороший человек"). В качестве продюсеров выступят Максим Дашкин, Павел Буриан, Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева.
В центре сюжета проекта будет находиться группа ростовских школьников, которые живут обычной жизнью подростков 90-х годов. Однажды во время экскурсии по руинам древнего города они находят некую сущность. Она на протяжении длительного времени таилась в недрах земли. Сущность вселяется в каждого из героев.
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