Охлобыстин, Дюжев и Куликов удостоились медалей от Всероссийского казачьего общества

Продюсер Даниил Куликов, а также актёры Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев получили медали "За выдающийся вклад в развитие российского казачества" от Виталия Кузнецова. Об этом пишет ИА RuNews24.ru.
По словам атамана Всероссийского казачьего общества, представители творческой сферы вносят существенный вклад в поддержку РПЦ и казаков, которые находятся на передовой.
"Сегодня особенно важно рассказывать о жизни и подвигах тех, кто защищает наше Отечество на переднем краю. Очень нужны качественные отечественные фильмы, осмысляющие СВО и её роль в истории нашей страны. Особенно мы заинтересованы в том, чтобы россияне узнали правду о том, как сегодня воюют за Веру и Отечество добровольческие казачьи подразделения", — заявил Виталий Кузнецов.
При этом атаман уточнил, что в СВО приняли участие примерно 40 тысяч казаков. За время специальной военной операции многие из них удостоились наград, а 9 получили звание Героя России.
Сейчас в Подмосковье, Якутии и Запорожье идут съёмки фильма "Позывной "Алдан" об СВО. Производством занимаются 3 награждённых. Премьера картины должна состояться осенью.
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