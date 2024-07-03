Охлобыстин, Дюжев и Куликов удостоились медалей от Всероссийского казачьего общества

В Подмосковье, Якутии и Запорожье снимают фильм "Позывной "Алдан" об СВО

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Продюсер Даниил Куликов, а также актёры Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев получили медали "За выдающийся вклад в развитие российского казачества" от Виталия Кузнецова. Об этом пишет ИА RuNews24.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

По словам атамана Всероссийского казачьего общества, представители творческой сферы вносят существенный вклад в поддержку РПЦ и казаков, которые находятся на передовой.

"Сегодня особенно важно рассказывать о жизни и подвигах тех, кто защищает наше Отечество на переднем краю. Очень нужны качественные отечественные фильмы, осмысляющие СВО и её роль в истории нашей страны. Особенно мы заинтересованы в том, чтобы россияне узнали правду о том, как сегодня воюют за Веру и Отечество добровольческие казачьи подразделения", — заявил Виталий Кузнецов.

При этом атаман уточнил, что в СВО приняли участие примерно 40 тысяч казаков. За время специальной военной операции многие из них удостоились наград, а 9 получили звание Героя России.

Сейчас в Подмосковье, Якутии и Запорожье идут съёмки фильма "Позывной "Алдан" об СВО. Производством занимаются 3 награждённых. Премьера картины должна состояться осенью.