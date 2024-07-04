Никита Кологривый застрял в эпохе перемен: выходит новая драма про 90-е с его участием

Никита Кологривый сыграл в драме про 90-е "Подростки. Первая любовь"

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Никита Кологривый снялся в любовной драме про 90-е годы. Телеканал СТС совместно с QS Films, "Форза Фильм" при поддержке Министерства культуры представили фильм "Подростки. Первая любовь". Трейлер уже доступен на YouTube.

Фото: YouTube канал Киноафиша Трейлеры by Скриншот видео YouTube канала Киноафиша Трейлеры, PDM

"Это история о старшекласснике Олеге, промышляющем мелкими кражами, и Ольге — дочери военного, который контролирует каждый её шаг. Они влюбляются и попадают в музыкальное приключение на фоне идеализированных девяностых — времени, сурового для одних и полного надежд для других", — гласит синопсис к фильму.

В фильме, премьера которого запланирована на 29 августа 2024 года, также заняты Алексей Онежен, Александра Тихонова, Елена Лядова и другие актёры. За режиссуру отвечает Святослав Подгаевский, который ранее работал над сериалом про детский лагерь с вампирами "Пищеблок".

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