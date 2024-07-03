Так тупо сейчас умереть: группа Юлии Пересильд чуть не погибла в космосе на съёмках "Вызова"

Юлия Пересильд призналась, что боялась смерти в космосе на съемках "Вызова"

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Россия сохраняет лидерство в космосе не только в научном и технологическом плане. Так россиянка Юлия Пересильд стала первой космической актрисой, сыграв роль, находясь на МКС.

Фото: YouTube канал START by Скриншот видео YouTube канала START, PDM

За эту работу она и режиссёр Клим Шипенко получили Государственную премию. А 1 июля Юлия была награждена золотой "Маской" в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Вызов".

Но во время работы в космосе был момент, когда она уже готовилась к смерти. По её словам, происходящее на орбите выглядело, как сцена из фильма-катастрофы.

Всё началось когда аппарат, на котором они прибыли к станции не смог пристыковаться с первого раза. Она поняла, что положение их группы смертельно опасно, услышав, как изменившимся голосом их командир — космонавт Антон Шкаплеров — запросил у ЦУП приказ на ручную стыковку.

В те бесконечно долгие минуты актриса думала не только о том, что больше никогда не увидит свой дом и близких, но и о том, насколько нелепо она погибнет.

"Я в этот момент посмотрела на Клима и подумала: "Боже мой, какая глупость! Мне 37 лет, я талантливая актриса, и Клим — талантливый режиссёр. Мы могли снять так много хорошего. И вот так глупо умереть, даже ничего не успев снять"", — рассказала она.

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