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Эту французскую комедию с Ришаром обожали в СССР, но цензура поступила с ней безжалостно

Советская цензура безжалостно обошлась со знаменитой комедией с Пьером Ришаром

Кино

Французские комедии пользовались большой популярностью в СССР, особенно когда в них играли выдающиеся звёзды французского кинематографа.

Советская цензура безжалостно обошлась со знаменитой комедией с Пьером Ришаром
Фото: commons.wikimedia.org by ASaber91, CC BY-SA 4.0

Пьер Ришар и Жерар Депардье были хорошо известны в Советском Союзе, и, конечно, зрители обожали комедию "Невезучие" с участием этих актёров. Интересно, что Депардье мог бы не попасть в этот фильм. Режиссёр Франсис Вебер изначально рассматривал других актёров и стал думать о Депардье, только когда остальные кандидатуры по разным причинам отпали.

Вебер сомневался, стоит ли брать в фильм Депардье, никогда прежде не снимавшегося в комедиях, но когда Депардье в первый раз встретился с Ришаром и не очень с ним поладил, режиссёр увидел комизм в сложившейся ситуации и понял, что более идеального дуэта просто не придумаешь. В результате Депардье и Ришар даже стали друзьями, и их дружба длится до сих пор.

К сожалению, советская цензура обошлась слишком сурово с "Невезучими" и вырезала целых 20 минут фильма. Возможно, это были самые смешные сцены комедии, но в любом случае даже в таком виде она смотрится на одном дыхании.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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