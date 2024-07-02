Стало известно, сколько Агата Муцениеце тратит на отель, в котором отдыхает на Кипре

Агата Муцениеце сняла отель за 275 тысяч рублей в сутки

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Агата Муцениеце остановилась в отеле на Кипре. Его стоимость составляет 275 тысяч рублей за ночь. Об этом пишет портал "Страсти".

Фото: flickr.com by Serge Melki, CC BY 2.0

Сообщается, что Агата Муцениеце вместе с детьми отдыхает в отеле "Cap St Georges Holel & Resort". При этом в социальных сетях актриса показала большой номер с двумя спальнями. В каждой из них есть санузел, а на балконе расположены бассейны. Портал уточняет, что сумма в 275 тысяч рублей является минимальной для номеров категории "Люкс Residence".

Ранее Pravda.Ru писала, что Кристина Асмус остановилась в лучшем отеле Азии. Она улетела на отдых с дочерью, чтобы больше времени посвятить ребёнку.