Стало известно, сколько Агата Муцениеце тратит на отель, в котором отдыхает на Кипре

Актриса Агата Муцениеце остановилась в отеле на Кипре. Его стоимость составляет 275 тысяч рублей за ночь. Об этом пишет портал "Страсти".
Сообщается, что Агата Муцениеце вместе с детьми отдыхает в отеле "Cap St Georges Holel & Resort". При этом в социальных сетях актриса показала большой номер с двумя спальнями. В каждой из них есть санузел, а на балконе расположены бассейны. Портал уточняет, что сумма в 275 тысяч рублей является минимальной для номеров категории "Люкс Residence".
Ранее Pravda.Ru писала, что Кристина Асмус остановилась в лучшем отеле Азии. Она улетела на отдых с дочерью, чтобы больше времени посвятить ребёнку.
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