Комедию "Укрощение строптивого" с Челентано и Мути переснимут в России

В России снимут ремейк знаменитой комедии "Укрощение строптивого"

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Комедия "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и Орнеллой Мути стала легендарной во всём мире, в том числе и в России. Пользователи Сети даже создали множество смешных мемов на основе сцен из фильма.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Стало известно, что в 2025 году в России снимут ремейк "Укрощения строптивого". Съёмки будут происходить на юге, но в каком именно городе, пока остаётся загадкой, как и имена актёров, которые сыграют главные роли.

Возможно, идея переснять старую добрую итальянскую комедию появилась в связи с недавним визитом Орнеллы Мути в Россию. Известно, что актриса тепло относится к русской культуре. Не исключено, что именно она дала добро на создание осовремененной версии фильма.

Генеральный продюсер ремейка Надежда Мотина говорит, что создатели новой комедии будут с уважением относиться к первоисточнику.

"Укрощение строптивого" — это история грубоватого деревенского жителя, который не стремится к женскому обществу и считает, что нет ничего лучше, чем холостяцкая жизнь, но однажды дождливым вечером в его дом постучалась очаровательная незнакомка. Увидев её впервые, герой ещё не знает, что с этого момента его жизнь уже не будет прежней.