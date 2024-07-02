Фильм Тима Бёртона откроет старейший международный кинофестиваль мира

Организаторы Венецианского кинофестиваля и компания "Warner Bros." сообщили, какой фильм откроет мероприятие. Об этом пишет портал "Deadline".
Проектом открытия станет "Битлджус 2", режиссёром которого является Тим Бёртон. Картину покажут 28 августа. Тем не менее, фильм не войдёт в официальную конкурсную программу, поскольку его продемонстрируют до старта события.
Венецианский фестиваль является старейшим международным кинофестивалем мира. Впервые он состоялся в 1932-м. В этом году мероприятие начнётся 28 августа, а завершится 7 сентября.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.