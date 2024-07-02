Фильм Тима Бёртона откроет старейший международный кинофестиваль мира

Фильм "Битлджус 2" откроет Венецианский кинофестиваль

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Организаторы Венецианского кинофестиваля и компания "Warner Bros." сообщили, какой фильм откроет мероприятие. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: pixabay.com by [1], PDM

Проектом открытия станет "Битлджус 2", режиссёром которого является Тим Бёртон. Картину покажут 28 августа. Тем не менее, фильм не войдёт в официальную конкурсную программу, поскольку его продемонстрируют до старта события.

Венецианский фестиваль является старейшим международным кинофестивалем мира. Впервые он состоялся в 1932-м. В этом году мероприятие начнётся 28 августа, а завершится 7 сентября.