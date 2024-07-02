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Съёмки продолжения сериала "Уэнсдей" проходят на территории Ирландии

Второй сезон "Уэнсдей" стал крупнейшим кинопроектом Ирландии

1:05
Кино

В компании "Netflix" заявили, что второй сезон ленты "Уэнсдей" стал самым крупным кинопроектом в истории Ирландии. Об этом пишет издание "Variety".

Второй сезон "Уэнсдей" стал крупнейшим кинопроектом Ирландии
Фото: flickr.com by Kent Wang, CC BY-SA 2.0

Съёмки сериала стартовали в стране ещё весной. В начале июля премьер-министр Саймон Харрис посетил площадку и встретился с создателями картины Альфредом Гофом, Майлзом Милларом и Тимом Бёртоном. По словам чиновника, он рад, что Ирландию продолжают выбирать в качестве страны для съёмок проектов.

"Я рад видеть, что Ирландию продолжают выбирать в качестве места для съёмок сериалов и фильмов, которые поддерживают нашу экономику, создают рабочие места, демонстрируют наши творческие таланты и продвигают нашу страну на мировой арене", — заявил премьер-министр Ирландии.

Второй сезон "Уэнсдей" выйдет в 2025 году. В продолжении снимаются многие актёры из первой части. При этом к касту присоединились Тандиве Ньютон и Стив Бушеми.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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