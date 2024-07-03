"Этот фильм не для ханжей": что пишут зрители о новом сериале "Чистые"

В России вышел новый сериал "Чистые", который можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink. Он посвящён жизни куртизанок начала XX века. Эти девушки вынуждены заниматься грязным делом, но в душе они чисты, о чём ясно говорится уже в самом названии. Зрители поделились своими впечатлениями об этом сериале.
Пользователи Сети отметили, что в России снимают слишком много сериалов на подобные темы, что уже порядком надоело, и при просмотре "Чистых" возникает впечатление, что на экране показаны те же самые герои, которые уже десятки раз участвовали в других фильмах, с той лишь разницей, что на этот раз они облачились в старинные костюмы.
Также зрители возмутились тем, что режиссёр проигнорировал действительно значимые события, которые происходили в дореволюционной России, и сконцентрировался исключительно на теме проституции. Кроме того, далеко не всем понравилось обилие чересчур откровенных сцен.
Среди множества негативных отзывов нашлись также и хвалебные. Так, зрителям-меломанам понравилась музыка, звучащая в сериале, а ещё некоторые комментаторы написали, что главная задача кино — показывать реальность такой, какая она есть, безо всяких прикрас, и создатели "Чистых" прекрасно справились с этой задачей.
"Скажу сразу, этот фильм не для ханжей. Видимо, отрицательные отзывы оставляют люди, у которых очень пуританские взгляды на жизнь", — написал один из пользователей на сайте "Отзовик".
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