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"Этот фильм не для ханжей": что пишут зрители о новом сериале "Чистые"

Появились первые отзывы на новый сериал "Чистые"

1:36
Кино

В России вышел новый сериал "Чистые", который можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink. Он посвящён жизни куртизанок начала XX века. Эти девушки вынуждены заниматься грязным делом, но в душе они чисты, о чём ясно говорится уже в самом названии. Зрители поделились своими впечатлениями об этом сериале.

Появились первые отзывы на новый сериал "Чистые"
Фото: flickr.com by Noel Reynolds, CC BY 2.0

Пользователи Сети отметили, что в России снимают слишком много сериалов на подобные темы, что уже порядком надоело, и при просмотре "Чистых" возникает впечатление, что на экране показаны те же самые герои, которые уже десятки раз участвовали в других фильмах, с той лишь разницей, что на этот раз они облачились в старинные костюмы.

Также зрители возмутились тем, что режиссёр проигнорировал действительно значимые события, которые происходили в дореволюционной России, и сконцентрировался исключительно на теме проституции. Кроме того, далеко не всем понравилось обилие чересчур откровенных сцен.

Среди множества негативных отзывов нашлись также и хвалебные. Так, зрителям-меломанам понравилась музыка, звучащая в сериале, а ещё некоторые комментаторы написали, что главная задача кино — показывать реальность такой, какая она есть, безо всяких прикрас, и создатели "Чистых" прекрасно справились с этой задачей.

"Скажу сразу, этот фильм не для ханжей. Видимо, отрицательные отзывы оставляют люди, у которых очень пуританские взгляды на жизнь", — написал один из пользователей на сайте "Отзовик".

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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