"Этот фильм не для ханжей": что пишут зрители о новом сериале "Чистые"

Появились первые отзывы на новый сериал "Чистые"

1:36 Your browser does not support the audio element. Кино

В России вышел новый сериал "Чистые", который можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink. Он посвящён жизни куртизанок начала XX века. Эти девушки вынуждены заниматься грязным делом, но в душе они чисты, о чём ясно говорится уже в самом названии. Зрители поделились своими впечатлениями об этом сериале.

Фото: flickr.com by Noel Reynolds, CC BY 2.0

Пользователи Сети отметили, что в России снимают слишком много сериалов на подобные темы, что уже порядком надоело, и при просмотре "Чистых" возникает впечатление, что на экране показаны те же самые герои, которые уже десятки раз участвовали в других фильмах, с той лишь разницей, что на этот раз они облачились в старинные костюмы.

Также зрители возмутились тем, что режиссёр проигнорировал действительно значимые события, которые происходили в дореволюционной России, и сконцентрировался исключительно на теме проституции. Кроме того, далеко не всем понравилось обилие чересчур откровенных сцен.

Среди множества негативных отзывов нашлись также и хвалебные. Так, зрителям-меломанам понравилась музыка, звучащая в сериале, а ещё некоторые комментаторы написали, что главная задача кино — показывать реальность такой, какая она есть, безо всяких прикрас, и создатели "Чистых" прекрасно справились с этой задачей.