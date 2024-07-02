Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд рассказала, как воспитывает своих дочерей. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
Актриса сообщила, что позволяет детям совершать ошибки. По словам Юлии Пересильд, она объясняет им последствия действий.
"Просто я им доверяю, у них всё хорошо с анализом ситуации, они внимательны к людям, пытаются разобраться, хороший человек или не очень. Какие-то моменты они лучше чувствуют, чем я", — призналась звезда "Вызова".
Юлия Пересильд добавила, что хотела бы научить своих детей любить людей и принимать их неидеальность.
"Второе — открытость к людям. Но надо понимать, что если человек делает тебе плохо, это не твоя проблема, а его", — заключила актриса.
Напомним, что у Юлии Пересильд есть две дочери. Их зовут Анна и Мария. Старшая из них родилась в 2009 году, а младшая — в 2013-м.
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