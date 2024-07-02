Юлия Пересильд рассказала, как воспитывает своих дочерей

Юлия Пересильд заявила, что позволяет своим детям совершать ошибки

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд рассказала, как воспитывает своих дочерей. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Актриса сообщила, что позволяет детям совершать ошибки. По словам Юлии Пересильд, она объясняет им последствия действий.

"Просто я им доверяю, у них всё хорошо с анализом ситуации, они внимательны к людям, пытаются разобраться, хороший человек или не очень. Какие-то моменты они лучше чувствуют, чем я", — призналась звезда "Вызова".

Юлия Пересильд добавила, что хотела бы научить своих детей любить людей и принимать их неидеальность.

"Второе — открытость к людям. Но надо понимать, что если человек делает тебе плохо, это не твоя проблема, а его", — заключила актриса.

Напомним, что у Юлии Пересильд есть две дочери. Их зовут Анна и Мария. Старшая из них родилась в 2009 году, а младшая — в 2013-м.