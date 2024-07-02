Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач признался, что ему важно на съёмках

Леон Кемстач назвал "целостной семьёй" команду "Слова пацана"

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Исполнитель роли Пальто в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач заявил, что команда ленты являлась семьёй. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт, CC BY-SA 2.0

Актёр признался, что на съёмках ему важна дружба с командой. Он привёл в пример ленту Жоры Крыжоникова. При этом Леон Кемстач добавил, что благодаря дружественной атмосфере приятнее работать.

"Мне важна в съёмочном процессе дружба с командой, чтобы у вас было хорошее общение. Например, в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" мы были целостной семьёй. Так гораздо приятнее работать, коротать время, быстрее всё проходит, плавно. Когда понимаешь друг друга с полуслова — это круто", — сообщил звезда "Слова пацана".

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Леона Кемстача. Он признался, что между ним и Рузилем Минекаевым отсутствует конкуренция.