Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач признался, что ему важно на съёмках

Исполнитель роли Пальто в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач заявил, что команда ленты являлась семьёй. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
Актёр признался, что на съёмках ему важна дружба с командой. Он привёл в пример ленту Жоры Крыжоникова. При этом Леон Кемстач добавил, что благодаря дружественной атмосфере приятнее работать.
"Мне важна в съёмочном процессе дружба с командой, чтобы у вас было хорошее общение. Например, в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" мы были целостной семьёй. Так гораздо приятнее работать, коротать время, быстрее всё проходит, плавно. Когда понимаешь друг друга с полуслова — это круто", — сообщил звезда "Слова пацана".
Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Леона Кемстача. Он признался, что между ним и Рузилем Минекаевым отсутствует конкуренция.
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